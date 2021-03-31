Hafter’e bağlı tutsaklar serbest bırakıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin başlattığı ulusal uzlaşma ve barış programı kapsamında, daha önce darbeci Hafter ile yaşanan çatışmalarda uluslararası Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (GNA) kuvvetleri tarafından tutuklanan Hafter'e bağlı 105 tutsak serbest bırakıldı.

Tutkulular, Libya'nın başkenti Trablus’un batısında bulunan Zawiya şehrinde düzenlenen törende özgürlüğüne kavuruştu. Etkinlikte yeni kurulan Libya kabine yetkilileri dahil olmak üzere Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Al-Koni de katıldı.

Al-Koni'nin yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemizin vatandaşları birbirine çok ihtiyacı var. Zawiya halkını ve Libya’nın batısındaki şehirleri ziyaret etmelerini çağırıyorum” ifadesini kullandı. 105 kişi Nisan 2019 Hafter’in başkent Trablus’a düzenlediği saldırı sırasında tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Libya'dan Türkiye'ye ziyaret