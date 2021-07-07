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Haiti Devlet Başkanı’nı evinde öldürdüler

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, gece evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından öldürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:38, 07/07/2021
HaberlerDünya
Haiti Devlet Başkanı’nı evinde öldürdüler

Haiti Başbakanı Claude Joseph bugün bir açıklama yaptı.

Şubat 2017’den beri ülkeyi yöneten 53 yaşındaki Moise, 2018’de Katloik aleminin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya gelmişti.

Joseph, dün gece Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin konutuna kimliği belirsiz bir grubun girdiğini ve silahla vurarak Moise’yi öldürdüğünü duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Karayipler ülkesinde şok etkisi yaratan saldırıda Moise’nin eşinin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yoksullukla boğuşan Haiti’de son dönemde siyasi olarak ayrışma yaşanmış ve ülke genelinde şiddet artmıştı. İngiliz haber ajansı Reuters, silah seslerinin ülke genelinde duyulduğunu yazdı.

Joseph, “Devletin devam etmesi ve ulusu korumak için bütün adımlar ve önlemler alınıyor” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:13:18,