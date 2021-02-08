Haiti’de darbe iddiası: 20’den fazla kişi tutuklandı

Haiti’de darbe iddialarıyla gözaltına alınan 20’den fazla kişi tutuklandı… Devlet Başkanı Jovenel Moise, komplocuların amacı “canıma kastetmekti” dedi.
Tutuklamalar, muhalefetin öncü isimlerinin devlet başkanını otoriter olmakla ve batı yarımkürenin en yoksul ülkesini ekonomik kaosa sürüklemekle suçlayarak Moise’yi değiştirme planlarını açıklamalarının ardından yapıldı.
Moise, Eylül’de yapılacak seçimin kazanına iktidarı devredeceğini ancak Şubat 2022’de görev süresi dolana kadar görevinden ayrılmayacağını belirtiyor.