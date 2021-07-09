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Haiti’de Devlet Başkanı Moise’nin suikastında 15 kişiye gözaltı

Haiti'de polis, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastla ilgili 13'ü Kolombiyalı 15 şüphelinin yakalandığını, 9 şüphelinin ise arandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:39, 09/07/2021
HaberlerDünya
Haiti’de Devlet Başkanı Moise’nin suikastında 15 kişiye gözaltı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz’da sabaha karşı evinde öldürüldü. Haiti Ulusal Polisi, 13’ü Kolombiyalı olmak üzere 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan polisle 4 şüpheli arasında çatışma çıktığı, şüphelilerin etkisiz hale getirildiği ve silahlarına el koyulduğu duyuruldu. Polis açıklamasında, 9 şüphelinin arandığı belirtildi. Haiti Ulusal Polisi Genel Müdürü Leon Charles, halkı adaleti kendilerinin aramaması çağrısında bulunarak, sadece suikastı gerçekleştirenlerin adalete teslim edilmesi için yardımcı olmalarını istedi.

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çatışma gözaltı Haiti Polis
Yayınlanma Tarihi:11:38,