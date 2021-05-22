Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halatla gemiye ineceklerdi… Rusya’da tatbikatta feci kaza

Rusya’da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, gemiyi iniş yapmak için helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:29, 22/05/2021
HaberlerDünya

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi.

Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu. İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ülke gündemine oturan olayın ardından Rosgvardiya'nın Murmansk bölge ofisi tarafından açıklama geldi. Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İlginizi ÇekebilirRusya'da arıtma tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 10 ölüRusya'da arıtma tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü
kaza Rusya