Halkın çoğu Johnson’a güvenmiyor

Avrupa’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere’de yapılan bir anket, halkın başbakan Boris Johnson’a güveninin çok düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Başkent Londra merkezli Savanta ComRes’te yapılan ankette, Covid-19 salgınında halkın Başbakan Boris Johnson’a güvenmediği ortaya çıktı.

Ankete katılanların sadece yüzde 24’ünün Başbakan Boris Johnson’ın İngiltere’yi üçüncü Covid-19 karantinasından güvenle çıkarabileceğini düşündüğü ifade edildi. Yüzde 24’lük oranın yüzde 16’sının Johnson’a oldukça güvendiği, yüzde 8’inin ise tamamen güvendiği belirtildi.

GÜVENSİZLERİN SAYISI FAZLA

Ankete katılanların yüzde 17’si “Başbakan Johnson’a pek güvenmiyorum” cevabını verirken; yüzde 14 ise “hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi.

Öte yandan, ankete katılanların yüzde 31’i güvensizlik hissettiğini ifade ederken; yüzde 37’si tepkisiz oldukları, yüzde 8’in ise fikir belirtmediği açıklandı.

MART’TA NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Öte yandan, İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, corona virüsü yasaklarının gevşetilmesi kapsamında okulların 8 Mart’ta açılacağını, 29 Mart itibarıyla iki aile ya da altı kişilik grupların dışarıda buluşabileceğini söylemişti.