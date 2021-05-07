Hamaney ateş püskürdü: İsrail devlet değil terörist üssü

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonunda konuştu. Filistin'in hala canlılığını koruyan önemli bir mesele olduğunu belirten Hamaney, “Zalim kapitalist politikalar bir milleti kendi evinden, yurdundan kopararak yerine işgalci terör rejiminin geçmesini sağladı” dedi.

Hamaney, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi katliamına işaret ederek, “Eğer Avrupalılar iddia ettikleri gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere zulmettiler ise bunun intikamını bir Orta Doğu ülkesini işgal ederek mi alıyorlar? Batılı ülkeler, işgalci siyonist İsrail rejimini destekleyerek demokrasi ve insan hakları söylemlerinin nasıl yalan olduğunu gösteriyorlar” ifadesini kullandı.

‘İLK GÜNDEN İTİBAREN’

İsrail'in bir devlet değil terör üssü olduğunu öne süren Hamaney, “Siyonistler daha ilk günden itibaren işgal ettikleri Filistin topraklarını bir terör yuvasına dönüştürdüler. İsrail bir devlet değil. Filistinliler ve diğer Müslümanlara karşı kullanılan terör üssüdür. Bu rejim ile mücadele aslında terör ve zulme karşı mücadeledir” dedi.