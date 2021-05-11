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Hamaney: Filistinliler direnerek katilleri dize getirmeli

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail rejiminin sadece güçten anladığını ve onlar ile başka bir şekilde konuşmanın mümkün olmadığını belirterek, “Filistin halkı gücünü arttırarak ve direnerek katilleri dize getirmelidir” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:00, 11/05/2021
HaberlerDünya
Hamaney: Filistinliler direnerek katilleri dize getirmeli

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'da üniversite öğrenci temsilcileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değindi.

İsrail rejiminin tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkını katlettiğini belirten Hamaney, “İsrail rejimi tüm dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'da acımasızca cinayet işliyor. Tüm dünya bunu kınamalı ve herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” diye konuştu. Hamaney, İsrail'in sadece güçten anladığını belirterek, “Siyonistler sadece güç dilinden anlarlar. Onlarla başla bir şekilde konuşamazsınız. Filistin halkı gücünü arttırarak ve direnerek katilleri dize getirmelidir” ifadelerini kullandı.

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