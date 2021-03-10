Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ndeki liderini seçti. Yahya Sinwar, hareketin Gazze lideri oldu. Dün üç tur yapılan oylamalarda Sinwar ve Nizar Awadullah zafere ulaşamamıştı.

Bugün yapılan oylamada ise oyların yüzde 50’den fazlasını alan Sinwar, Gazze'de dört yıllık ikinci dönem için seçildi.

55 yaşındaki Sinwar, Gazze’deki Han Yunus mülteci kampında doğdu ve İzzedine El Kassam Tugaylarının kurucuları arasında bulunuyor.

Sinwar İsrail’de hapis yattığı dönemde, Hamas'ın 2011’de bir İsrailliyi serbest bırakması ile İsrail’le yapılan anlaşma uyarınca serbest bırakılmıştı.