Hanau vahşetinde şok iddia: Polis çıkışı kapatmış

22 yaşındaki oğlu Hamza, Arena Bar'da neonazi katil tarafından öldürülen Armin Kurtoviç, katliama ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Polisin Arena Bar’a sık sık baskın yaptığını öne süren Kurtoviç, içeridekilerin kaçmaması için arka kapıyı hep kilitli tutturduğunu söyledi.

POLİSE SUÇ DUYURUSU

Polisin, uyuşturucu satıcılarına karşı böyle bir önlem aldığı belirtilirken Armin Kurtoviç, “Arka kapı, acil çıkış kapısı kilitli olmasa oğlum ölmeyecekti” diye konuştu. Baba Kurtoviç, polise karşı suç duyurusunda bulundu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİNİ DE VURUP İNTİHAR ETTİ



İnternette aşırı sağcı yayınları izleyen Tobias Rathjen, 19 Şubat günü iki ayrı yerde düzenlediği saldırıda 4'ü Türk, 9 yabancı kökenliyi öldürmüş, eve gittiğinde de annesini vurup intihar etmişti. Saldırıda Gökhan Gültekin, Ferhat Ünvar, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz can vermişti