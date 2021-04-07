Hancock: Moderna aşısının dağıtımına Galler’den başlandı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna’nın geliştirdiği corona virüsü aşısının dağıtımına Galler’de başlanacağını bildirdi.

Hancock açıklamasında, “Moderna aşısının, Birleşik Krallık’ta piyasaya sürülmesine bugün Batı Galler’de başlayacağımız için çok mutluyuz. Birleşik Krallık hükümeti, tüm ülke adına dozları güvence altına aldı” ifadelerini kullandı.

HANCOCK: HER 5 YETİŞKİNDEN 3Ü AŞILANDI

Ayrıca Hancock, her 5 yetişkinden 3’ünün aşılandığını ve bunun hayat kurtardığını belirtti.

Hancock, “Şu anda her 5 yetişkinden 3’ü aşı oldu ve bu hayat kurtarıyor. Sıranız geldiğinde aşı olun” dedi.

JOHNSON: 17 MİLYON DOZ SİPARİŞ ETTİK

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna aşısının dağıtımına, Galler’deki Carmarthen kasabası ile bugün başlanacağını bildirdi. Johnson, “Önümüzdeki haftalarda Birleşik Krallık genelinde dağıtılacak 17 milyon doz sipariş ettik. Lütfen sıranız geldiğinde aşı olun” ifadelerini kullandı.