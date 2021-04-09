Harry ve Meghan’a saray yavrusu evde huzur yok: 9 kez polislik oldular

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak adeta kaçar gibi ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, aradıkları huzuru orada da bulamamış gibi görünüyor.

Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla Kraliyet ailesini topa tutan çift, geçtiğimız yıl California’nın Santa Barbara bölgesinden bir ev almıştı. Yaklaşık 15 milyon dolara (122 milyon TL) bir saray yavrusu satın alan çift, o günden bu yana 9 kez polisi alarma geçirdi.

Kraliyet görevlerini bıraktıkları için kendi güvenliklerinden sorumlu olan çift, en çok Haziran 2020’de polisle temas kurdu. The Guardian’ın haberine göre bunlardan biri telefonla ihbar, diğer üçü ise alarmın devreye girmesiyle gerçekleşti. Evin bulunduğu araziye izinsiz giriş şeklinde gerçekleşen olayların ortak noktasının sabaha karşı erken saatlerde olması dikkat çekti.

Noel döneminde polise başvuran çift, evlerine izinsiz giren bir adamdan şikayetçi oldu. Polis yaptığı soruşturma sonucunda 37 yaşındaki Nickolas Brooks’u tutukladı. Çiftin evinden polise giden son çağrı, 16 Şubat’ta alarmın devreye girmesiyle oldu. Prens Harry ve Meghan Markle’ın yanı sıra polisten de yaşananlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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