Hasta yatağından seslenmişti… Muhalif lider seçimlerden bir gün sonra öldü

Kongo Cumhuriyeti'nde dün devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Muhalefet lideri 61 yaşındaki Guy Brice Parfait Kolelas, seçim öncesi Covid-19'a yakalandığını duyurmuş ve halka sandığa gidip oy kullanma çağrısı yapmıştı.

Kolelas'ın kampanya direktörü Christian Cyr Rodrigue Mayanda, muhalefet liderinin tedavi görmek üzere Fransa'ya götürülürken ambulans uçakta hayatını kaybettiğini söyledi.

Guy Brice Parfait Kolelas'ın Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Seçim gününü hastanede geçiren Kolelas, sosyal medyada yaptığı açıklamada ölümle savaştığını söylemişti.

Seçimlerde toplam 7 adayın yarıştığı ülkede 36 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun yeniden seçimleri kazanması bekleniyor. Hayatını kaybeden Kolelas, Nguesso'nun en önemli rakibi olarak görülüyordu.