Hastanede can pazarı: Oksijen verilmeyen annesine suni teneffüs yaptı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan’da tablo ağırlaşıyor. 20 milyon vaka sınırına dayanan ülkede, can pazarı yaşanıyor.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde corona virüsüne yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. O anlar, ülkede corona virüsünün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu. Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.