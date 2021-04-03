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Hastanede korku dolu anlar: Yangında açık kalp ameliyatı

Rusya'da bir hastanede doktorların açık kalp ameliyatı yaptığı sırada yangın çıktı. Hastanedeki 120 kişi tahliye edilirken, doktorlar yangına rağmen ameliyatı başarıyla tamamladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:51, 03/04/2021
HaberlerDünya

Rusya’nın Blagoveshchensk kentinde hastanenin çatısında çıkan yangında, itfaiyeciler yangına müdahale ederken, tıbbi ekip açık kalp ameliyatına devam etti.

Yetkililer, doktorların açık kalp ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti. Hasta, ameliyat sonrası binadan tahliye edildi. Kalp cerrahı Valentin Filatov, ekibinin hastayı kurtarmak zorunda olduğunu ve bunun için her şeyi yaptıklarını belirtti.

Hastalar böyle tahliye edildi.

Doktor Antonina Smolina hastane personeli arasında panik yaşanmadığını ve hastaları kısa sürede tahliye ettiklerini ifade etti.

Amur Bölge Valisi Vasily Orlov, yangını söndürdükleri için itfaiye ekibine ve cerrahi ekibin profesyonelliğine övgüde bulundu. Orlov, tıbbi ekibin ödül için değerlendirildiklerini belirtti.

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Yayınlanma Tarihi:15:39,