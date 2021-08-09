Hastanenin oksijen hattındaki arıza nedeniyle 9 corona hastası öldü

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'da 71 hastanın tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım bölümünde oksijen hattında meydana gelen arıza nedeniyle 9 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'nın başkenti Vladikavkaz'da bulunan bir hastanede 71 hastanın tedavi gördüğü yoğun bakım bölümünde oksijen boru hattında arıza meydana geldi. Boru hattının eski olması nedeni ile sızıntı meydana geldiği aktarılırken, yoğun bakımda oksijen desteğine bağlı olan 9 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

“OKSİJEN BESLEMESİ KESİLDİ”

Akşam saatlerinde yaşanan olayın üzerine Kuzey Osetya'nın Devlet Başkanı vekili Sergey Menyailo hastaneye giderek trajediyle ilgili incelemelerde bulundu. Hastanede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Menyailo, “İlk belirlemelere göre hastanenin yer altı oksijen hattında sızıntı olunca oksijen beslemesi kesildi. Sağlık ekiplerimiz hastaların solunum cihazlarını değiştirerek oksijen tüpüne bağladı. Ayrıca hastaneye oksijen tüpü tedariki başladı” ifadelerini kullandı. Meynailo ayrıca, hastanenin oksijen hattındaki sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını aktardı.

Kuzey Osetya Sağlık Bakanı vekili Soslan Tebiev, yoğun bakımdaki 62 hastanın durumlarının yakından takip edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Vladikavkaz'da yaşanan skandal olayın ardından Kuzey Osetya Adalet Bakanlığı ve Kuzey Osetya Sağlık Bakanlığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

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