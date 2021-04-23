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Havada gerginlik… ABD keşif uçağını Rus savaş jetleri engelledi

Ukrayna ve yaptırımlar konusunda gergin bir süreçten geçen ABD ve Rusya, havada karşı karşıya geldi. Rus Hava Kuvvetleri, sınırlarına yaklaşan bir ABD keşif uçağının engellendiğini duyurdu. MiG-31 savaş uçağı, RC-135 tipi keşif uçağına Pasifik Okyanusu boyunca eşlik etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:25, 23/04/2021
HaberlerDünya
Havada gerginlik… ABD keşif uçağını Rus savaş jetleri engelledi

Son dönemde Ukrayna gerilimi sonrası tansiyonun yükseldiği Rusya ve ABD arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin Karadeniz’e savaş gemilerini gönderme kararıyla karşı karşıya gelmeye hazırlanan iki ülke, Washington yönetiminin bundan vazgeçmesiyle geri adım atmıştı.

İki ülke arasında gökyüzünde sıcak temas yaşandı. Reuters’ın Interfax haber ajansından aktardığı gelişmeye göre ABD ve Rus uçakları Pasifik Okyanusu üzerinde karşı karşıya geldi.

Rus Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, ABD’nin keşif uçağının Rusya sınırına yakın uçması üzerine bir MiG-31 savaş uçağının havalandığı belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağına Pasifik Okyanusu üzerinde önleme yapıldığı ifade edilirken, sınırdan uzaklaşana kadar eşlik edildiği vurgulandı.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM

MiG-31’in ABD uçağının güvenli bölgeye uzaklaştırıldıktan sonra üsse sorunsuz bir şekilde geri döndüğü açıklandı.

ABD ve Rusya arasındaki hareketlilik son günlerde artmış durumda. Rusya 16 Nisan’da yine bir ABD keşif uçağının engellendiğini duyururken, 19 Nisan’da da ABD ve Norveç uçaklarına karşı aynı durumun tekrarlandığı belirtilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:08:20,