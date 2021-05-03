Havalimanına maskesiz girip görevlilere saldırdı

Corona virüsü salgınından sonra Rusya’daki havalimanlarında tedbirler arırılırken, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda kurala uymayan bir yolcu terör estirdi.

Girişte yapılan güvenlik kontrolünde kuyruk oluşurken bir yolcu doğrudan içeri girmek istedi. Güvenlik önlemlerini hiçe sayan yolcuyu bir güvenlik görevlisi durdurmaya çalıştı. Ancak yolcu güvenlik görevlisine saldırarak yumruk attı.

Gözaltına alınan yolcu sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemenin tutuksuz yargılama kararı verdiği kişi tedbirlere uymadığı için para cezasına çarptırıldı. Öte yandan yolcunun kamu görevlilerine saldırmak ve toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamalarıyla yargılanacağı ifade edildi.