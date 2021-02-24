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Havayolu şirketi COVID-19 seyahat kartı çıkaracak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Mart sonuna kadar COVID-19 seyahat kartı çıkararak test sonuçları ve aşı sertifikaları için dijital bir sistem kullanmaya başlayacak. IATA, böylelikle uluslararası seyahati desteklemeyi planlıyor.

Güncellenme: 17:58, 24/02/2021
HaberlerDünya
Havayolu şirketi COVID-19 seyahat kartı çıkaracak

IATA, bugün yaptığı açıklamada hükümetlerin vatandaşlarına daha sonra seyahat kartlarına entegre edilebilecek dijital aşı sertifikaları çıkarmaya başlaması gerektiğini belirtti.

IATA aynı zamanda havayolları için 2021’in ilk yarısına dair beklentilerin Aralık’taki tahminlere kıyasla zayıfladığını ve devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle sektörün dördüncü çeyreğin sonuna kadar nakit harcamaya devam edeceğini açıkladı.

IATA, havayollarının 2021’de nakit çıkışının 75 ile 95 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin Aralık’ta 48 milyar dolar seviyesindeydi.

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