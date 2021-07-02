Hawaii adası açıklarında Boeing 737 kargo uçağı düştü

ABD'nin Hawaii adası açıklarında Boeing 737 tipi kargo uçağı yerel saatle 01.45 sıralarında okyanusa düştü. Yerel yetkililer, içinde 2 pilotun bulunduğu kargo uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü ve kazanın neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini açıkladı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) de olayı doğrulayarak, 2 pilotun sağ kurtulduğunu duyurdu.

FAA tarafından yapılan açıklamada, “Pilotlar motor arızası bildirmişti, Honolulu'ya dönmeye çalışıyorlardı. Sahil Güvenlik, 2 pilotu da kurtardı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte olayı araştıracağız” ifadeleri yer aldı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Transair olarak faaliyet gösteren kargo uçağı Hawaii'nin başkenti Honolulu'dan kalkış yapmasından kısa süre sonra motor sorunu nedeniyle geri dönmeye çalışırken okyanusa düştü.

Öte yandan olayın ardından Boeing’in hisseleri yüzde 2 oranında düştü. Boeing 737 tipi uçağın, daha önce yüzlerce insanın ölümüne neden olan 2 kaza sonrasında geçtiğimiz yılın sonlarında yeniden uçmasına izin verilmişti.