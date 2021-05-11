Hayatta kalma şansı yüzde 50… Hindistan’da coronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantar

Corona virüsü dünya genelinde hızla can alırken, salgının son haftalarda en ağır vurduğu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Yeni vaka sayıları günlerdir 300 binin altına düşmeyen, sağlık sistemi çöken ve tıbbi ekipman krizi yaşanan ülkede hastalar arasında başka bir tehlike daha baş gösterdi.

Corona virüsüyle birlikte artış gösteren hastalık, ‘kara mantar’ olarak da bilinen mukormikoz. Mumbai’de üç hastanede görev yapan göz cerrahı Dr. Akshay Nair, son bir ayda 40 kara mantar vakasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Dr. Nair bu rakamın çok yüksek olduğunu, son 2 yılda yalnızca 10 vaka gördüğünü aktardı.

11 HASTANIN GÖZÜ ALINDI

Business Insider’ın haberine göre, hastalık Covid-19’u atlatan kişilerde ortalama iki hafta sonra ortaya çıkıyor. Söz konusu kişilerin büyük çoğunluğu diyabeti olan hastalar. Enfeksiyonun vücuda yayılmaması için Dr. Nair’in hastalarından 11’inin gözü alındı. Hastalığın ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor.

STEROİD İLAÇLAR TETİKLİYOR

Dr. Nair, hastalığın tetiklenmesindeki ana faktörlerden birinin, corona virüsü tedavisinde kullanılan steroid ilaçlar olduğuna inandığını söyledi. Steroid ilaçların akciğer hasarını önleyerek durumu ağır hastalarda işe yaradığını belirten Dr. Nair, bağışıklık sistemini baskı altına aldığını ifade etti. Dr. Nair, “Diyabet vücut direncini aşağıya çekiyor, corona virüsü bunu şiddetlendiriyor, Covid-19’la mücadeleye yardım eden steroidler ise ateşe benzin dökmek gibi” dedi.

Hindistan’da diyabet hastalığı oranının çok yüksek ve kontrol altında tutmanın çok zor olduğunu belirten Manchester Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Denning, “Başka ülkelerde de rapor edilen mukormikoz vakaları var. Bunlar arasında Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Avusturya, Brezilya ve Meksika bulunuyor” diye konuştu.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı verilere göre ‘kara mantar’ veya mukormikozun belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

– Yüzün bir tarafında şişlik

– Baş ağrısı

– Burun ve sinüslerde tıkanıklık

– Yüksek ateş

– Burunda oluşan kararmalar

– Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

‘HİNDİSTAN’DAKİ MUTASYON KÜRESEL TEHDİT’

Öte yandan Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk defa Hindistan’da geçen yıl rastlanan corona virüsünün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü corona virüsü türü olacak. Corona virüsünün küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türleriyse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.

“Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz” diyen DSÖ’nün corona virüsünden sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti: “Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor.”

Hindistan’daki corona virüsü vakaları ve corona virüsünden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dün günlük rekor seviyeye yaklaştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da dün 366.161 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, 3,754 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hastane yataklarının, morgların ve krematoryumların kapasite aşımına uğradığı ülkede toplam Covid-19 vaka sayısı 22.66 milyona çıkarken, toplam vefat sayısı 246,116 oldu.

DSÖ, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan’da geçen yıl Aralık ayında görüldüğünü açıkladı. Hindistan’daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.

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