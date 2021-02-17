Herkes akıbetini merak ediyordu… Kim’in eşi 1 yıl sonra ortaya çıktı

Dünya corona virüsünden kırılırken, salgından sözde etkilenmeyen ülkelerin başında Kuzey Kore geliyor. Resmi vaka açıklanmayan ülkede toplu etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju başkent Pyongyang’da bir konsere katıldı. Mansudae Sanat Tiyatrosu’nda gerçekleşen konsere yüzlerce kişi katılırken, ne maske ne de mesafe gibi önlemler uygulandı.

Kim Jong-un babası Kim Jong Il’nin doğum günü şerefine düzenlenen konser, Ri Sol Ju açısından da dikkat çekti. Ju, bir yıldan fazla süredir kamuoyu önüne çıkmamıştı. Pek çok etkinlikte Kim Jong-un’a eşlik eden Ri Sol Ju, son olarak geçtiğimiz yıl ocak ayında yeni yıl kutlamalarına katıldı.

O tarihten sonra ortadan kaybolan Ju’yla ilgili spekülasyonlar ortaya atıldı. Genç kadının sağlık sorunları olduğu öne sürülürken, hamile olabileceği de düşünüldü. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ise, Ri Sol Ju’nun corona virüsü salgını nedeniyle etkinliklere katılmaktan kaçındığını savunmuştu.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Kendisi de bir dönem uzun süre gözlerden uzak kalan ve öldüğü bile iddia edilen Kim Jong-un ile Ri Sol Ju’nun üç çocuğu bulunuyor. Ju’nun zamanının büyük bölümünü çocuklarıyla geçirdiği biliniyor.

Öte yandan Kim’in konserin ardından babası ve büyükbabasının mezarlarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı’nı da ziyaret ettiği belirtildi.

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