Hindistan, 50 milyon doz Pfizer aşısı için görüşmelere başladı

Habere göre aşı için görüşmeler yapan Hindistan’ın; ilaç üreticisinin, olası ciddi yan etkilerle ilgili tazminattan kendini koruma talebini düşündüğü belirtildi.

Hindistan, şimdiye kadar herhangi bir corona virüsü aşısı üreticisine tazminat veya yasal sorumluluktan koruma sağlamadı; ancak hükümet yetkilileri Pfizer’in talebini büyük olasılıkla karşılayacaklarını belirtti. İlaç şirketi, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, aşısının halihazırda kullanımda olduğu birçok ülkeye bu şekilde aşı gönderiminde bulundu.

Hindistan hükümetinin aşı programına başkanlık eden Vinod Paul’un perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, “Bu talebi inceliyoruz ve insanların yararına gözeterek kararlar alacağız” dedi.

İNSANLAR AŞI BULAMAYACAKLAR

Yetkililer, Pfizer’in Temmuz-Ekim ayları arasında Hindistan’a 50 milyon doz aşı sağlamaya hazır olduğunu ve şirketin Hindistan sağlık yetkilileriyle ilacın etkinliğine ilişkin bilgileri paylaştığını söyledi.

Salgın döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’dan sonra virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu ülke Hindistan oldu. Resmi verilere göre 315.000’den fazla insan pandemide hayatını kaybetti. Uzmanlar bu sayının da gerçeği yansıtmadığını ileri sürüyor.

New York Times’ın elde ettiği verilere göre, Hindistan’daki 1,3 milyar insanın yalnızca %3’ü tamamen aşılanmış durumda ve uzmanlar, aşıların salgının artmakta olduğu kırsal bölgelere oldukça yavaş ulaştığını söylüyorlar.

Ülke çapında aşılama hızı; birkaç ay önce günde 3 milyondan, 2 milyon aşıya düştü. Sağlık merkezleri aşıların tükendiğini ve ülkedeki pek çok kişinin aşılanacak yer bulamayacağını söyledi.

Hintli yetkililer aşılamanın, salgından çıkmanın tek yol olduğunu belirtiyor, ancak diğer birçok ülkenin aksine; Narendra Modi hükümeti, bu yıl virüsü yenmiş olduğuna inandığı için aşı üreticileriyle önceden satın alma anlaşmaları imzalamayı reddetmişti.

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