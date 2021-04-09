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Hindistan corona virüsü kabusu yaşıyor: En kötü noktaya geldiler

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan ülkesi Hindistan'da corona virüsü paniği artıyor. Ülkede son 24 saatte 131 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildi, 780 insan öldü.

Güncellenme: 12:00, 09/04/2021
HaberlerDünya
Hindistan corona virüsü kabusu yaşıyor: En kötü noktaya geldiler

Hindistan’da bugün corona virüsü rekoru kırıldı…

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da 131.968 yeni corona virüsü tespit edildi. Ekim ayından beri en yüksek artış olarak dikkat çeken bu artışın yanı sıra ülkede 780 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD ve Brezilya’nın arkasından 13 milyondan fazla corona virüsü vakasına sahip olan Hindistan’da corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 167.642’ye çıktı.

Birçok eyalette yasaklar ve kısıtlamalar artarken hükümet vatandaşı suçladı. Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vatandaşın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığını açıklayarak, maske takma oranının da çok düşük olduğunu dile getirdi. Vardhan, ülkede günde 4 milyon insanın aşılandığını da belirtti.

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