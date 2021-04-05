Hindistan’da 103 bin kişide corona tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor… Salgının merkez üslerinden biri olan ve dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’da son 24 saate 103 bin 558 kişide daha corona virüsü tespit edildi.

Bir milyar 366 milyonluk ülkede, can kaybı 165 bin 132’ye yükseldi. Hindistan, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67 olarak açıklanırken; bu vakalardan 11 milyon 682 bin 136’sının iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı ise 741 bin 799 olarak açıklandı.

KISITLAMALAR SIKILAŞTIRILDI

Hindistan, vaka sayılarındaki kritik artış nedeniyle yeniden karantinaya giriyor. Ülkede bu geceden itibaren Nisan ayının sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edildi.

Ülkede toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı, restoran, özel ofisler, restoranlar, sinemalar, yüzme havuzları, barlar, ibadethaneler ve plajların bu süreçte kapalı kalacağı açıklandı.

Öte yandan bankaların hafta içinde 2.5 saat hizmet vereceği bildirildi.

ÜLKEDE AŞILAMA PROGRAMI SÜRÜYOR

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla sürüyor. Günlük ortalama 2 milyon 200 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 75 milyon 979 bin 651 kişinin aşı olduğu duyuruldu. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 2.8’ine denk geliyor.

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