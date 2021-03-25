Hindistan’da 53 bin corona virüsü vakası tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, güncel corona virüsü vakalarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada ülke genelinde günlük corona virüsü vaka sayısının 23 Ekim’den beri en yüksek seviyede olduğu belirtildi. Yetkililer son 24 saat içerisinde 53.476 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Salgının başladığı günden beri toplam 11.8 milyondan fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Hindistan ABD ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda.

Hindistan’da dün 251 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğü belirtilirken ülke genelinde corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısının 160.692’ye çıktığı belirtildi.