Hindistan’da bir Müslüman gözaltında öldü! Halk sokaklara döküldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Assansol bölgesinde Müslüman olan Arnaan Khan, hırsızlık şüphesi ile polis tarafından gözaltında alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Ailesi Khan hakkında bilgi almak için karakola ulaştığında, Khan’ın hasta olduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bilgi almak için Assansol Bölge Hastanesine ulaşan aile, Khan'ın hayatını kaybettiğini öğrendi.

Barakar semtinde yaşanan olayın ardından halk sokaklara döküldü. Polise taşla saldıran öfkeli kalabalık, polis karakolunda bulunan araçları ateşe verdi.

Polis ise, kalabalığı dağıtmak ve olayları bastırmak için gaz bombası kullandı. Çıkan olaylarda henüz kaç kişinin yaralandığı ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa sahip olan Batı Bengal, Hindistan’ın en büyük dördüncü eyaleti konumunda bulunuyor. Batı Bengal'in nüfusunun yaklaşık yüzde 27’si Müslümanlardan oluşuyor.