Hindistan’da corona kurbanlarının cenazeleri kiralık dozerlerle taşınıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının yeni merkez üssü olan Hindistan’da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tankları tükendi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor. Covid-19’dan hayatını kaybeden kişilere ait cesetleerin taşınma anları amatör kameralara yansıdı.

VAKALARDA SON DURUM

Hindistan’da son açıklanan verilere göre toplam 20 milyon 282 bin 833 kişide virüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 222 bin 408 olarak açıklanırken, 3 milyon 447 bin 133 aktif vaka bulunuyor.