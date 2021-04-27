Hindistan’da durum kötüleşiyor… Uzmanlar uyardı: İki hafta cehennem gibi olacak

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının en hızlı şekilde ilerlediği Hindistan merkez üssü haline geldi. Ülkede ortaya çıkan B.1.617 mutasyonuyla birlikte vaka sayılarının patlama yaptığı Hindistan, toplam vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci, ölü sayısında ise Brezilya’nın ardında üçüncü sırada bulunuyor.

Hindistan’da rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayıları üst üste altıncı günde de 300 binin üzerinde seyretti. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülkede 323 bin 144 yeni vaka tespit edildi. Aynı süreçte 2 bin 771 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının bir önceki güne göre yaklaşık 30 bin düşüş gösterdiğine dikkat çeken Hint İşletme Enstitüleri’nden Prof. Dr. Rijo M John, “Vaka sayısında rakamlara yansıyan düşüşün sebebi, büyük oranda yapılan test oranının düşmesiyle alakalı. Bu durumun vakaların azaldığını gösterdiğini düşünmemek gerekiyor. Bu, birçok pozitif vakanın gözden kaçtığını gösterir” dedi.

HASTALAR KAPIDA BEKLİYOR



Ülkede sağlık sistemi de çökme noktasına gelmiş durumda. Hastanelerde kapasitelerin aşılmasıyla birlikte binlerce hasta tedavi görebilmek için kapılarda bekliyor. Hastaların yatakları bile ortaklaşa kullandığı ülkede, oksijen krizi de yaşanıyor. Pek çok hasta yeterli oksijen desteği alamadığı için hayatını kaybediyor.

Hükümet, krize müdahale etmesi için Hindistan ordusunu göreve çağırdı. Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, ordunun rezervlerinde yer alan oksijen stoğunun hastanelerle paylaşılabileceğini söyledi. Rawat, vakalarla mücadele edebilmek için emekli olmuş askeri tıp personelinin de göreve dönmesi çağrısı yaptı.

‘EN KÖTÜ DÖNEMDEYİZ’



Virüsün ülkede en hızlı yayıldığı noktaların başında başkent Yeni Delhi geliyor. Şehirde yaşanan durumun vahametini, Aakash Hastanesi’nde görevli doktor Shaarang Sachdev anlattı. Sky News’a konuşan Dr. Sachdev, ülkesinin pandeminin en kötü döneminde olduğunu söyledi.

Dr. Sachdev, “Durum şu an oldukça kritik. Salgında en zor zamanı yaşıyoruz. Önümüzdeki iki hafta bizim için cehennem gibi olacak. Buradaki pek çok hasta yoğun bakımda olması gerekirken, günlerdir yer olmadığı için sıra bekliyor” ifadelerini kullandı.

20 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ



B.1.617 mutasyonu Hindistan’da ilk olarak Ekim 2020’de ortaya çıktı. Financial Times’ın aktardığına göre şu ana kadar 20’den fazla ülkede görülmüş durumda. 13 genetik mutasyon geçirmiş virüs, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla da bağlantılı. Uzmanlar, bulaşıcılığı yüksek olan mutasyonun, aşı yoluyla korunmayı da zayıflatabileceğinden endişe ediyor.

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