Hindistan’da felaketler peş peşe: Tauktae’den sonra Yaas vurdu

Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'ı Tauktae Fırtınası’nın ardından Yaas Kasırgası vurdu. Hindistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin doğusundaki Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde karaya çıkan kasırganın hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaklaşık 20 bin ev ve geçici barınağın kasırga nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Eyaletin başkenti Kalküta’daki havalimanı da uçuşlara kapatıldı.

Odisha eyaletinin Jagatsinghpur bölgesinde ise kıyıya yakın yerlerdeki tekneler alabora oldu. 10 kişinin kurtarıldığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.

1.1 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Hindistan Donanması, Chilka’daki birliklerin bölgedeki gemileri izlediğini ve kurtarma operasyonlarına hazır olunduğunu duyurdu. Odisha eyaletinin başkenti Bhubaneswar’daki havalimanı da faaliyetlerini durdurdu.

İki eyalette 1.1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, hava durumu yetkilileri ilerleyen saatlerde kasırganın şiddetini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.