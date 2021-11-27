Hindistan’da gemi faciası! Petrol sızıntısı için harekete geçtiler

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Kuç Körfezi’nde iki yük gemisi çarpıştı. Yetkililer, olası bir petrol sızıntısını önlemek için durumu izlediklerini açıklandı.

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan ve petrol ticaretinin ana yollarından biri olan Kuç Körfezi'nde dün yerel saatle 21.30 sıralarında iki yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, körfezde çarpışan gemilerin adının Aviator ve Ancient Grace olduğu aktarılarak, Hindistan Sahil Güvenlik (ICG) devriye gemisi, kirlilik kontrol gemisi ve bir helikopterin bölgede hazır bekletildiği ifade edildi. ICG'nin olası bir petrol sızıntısını önlemek için durumu izlediği açıklandı.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kazanın, seyir hatası nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

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