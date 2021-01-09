Hindistan’da hastanede feci yangın: 10 bebek can verdi

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bağlı Bhandara Bölge Hastanesi’nde yerel saatle 02.00 sularında yangın çıktığı bildirildi.

Görevdeki hemşirenin hastanenin Yeni Doğan Bakım Ünitesi’nden duman çıktığını gördükten sonra yetkililere haber verdiği belirtildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı. Cerrah Pramod Khandate yaptığı açıklamada, “Hastane yetkilileri 7 bebeği kurtardı, ancak 10’u hayatını kaybetti” bilgisini paylaştı.

‘YÜREK BURKAN BİR TRAJEDİ’

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek yaşanan olayı “yürek burkan bir trajedi” şeklinde nitelendirdi. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ise “telafi edilemez kayıp” nedeniyle “kelimelerin ötesinde acı” hissettiğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.