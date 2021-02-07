Hindistan’da sel felaketi: Yüzlerce ölü var

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde, eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edilen sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajının sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını ve Ganga Nehri çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olmasını belirtti. Yetkililer ayrıca dağlık bölgedeki büyük bir buzulun kırılarak nehir sularının seviyesini aniden yükselttiği ve sele neden olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre en az 150 insanın ölmesinden endişe edildiği belirtildi. Uttarakhand eyaletinin üst düzey yetkililerinden Om Prakash, “Yaşamını yitirenlerin sayısını henüz bilemiyoruz ama 100 ile 150 insanın ölmüş olabileceğinden endişe ediyoruz” dedi.