Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hindistan’da sel felaketi: Yüzlerce ölü var

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:32, 07/02/2021
Haberler Dünya

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde, eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edilen sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajının sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

Hindistan’daki felakette en az 150 insanın öldüğü açıklandı.

Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını ve Ganga Nehri çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olmasını belirtti. Yetkililer ayrıca dağlık bölgedeki büyük bir buzulun kırılarak nehir sularının seviyesini aniden yükselttiği ve sele neden olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre en az 150 insanın ölmesinden endişe edildiği belirtildi. Uttarakhand eyaletinin üst düzey yetkililerinden Om Prakash, “Yaşamını yitirenlerin sayısını henüz bilemiyoruz ama 100 ile 150 insanın ölmüş olabileceğinden endişe ediyoruz” dedi.

Haber Hindistan son dakika
Yayınlanma Tarihi:13:45,