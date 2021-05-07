Hindistan’da yeni rekor: Yalnızca bir haftada 1.5 milyon vaka, 15 binden fazla can kaybı

Corona virüsü hızla can almaya devam ederken, dünya genelinde tablo ağırlaşıyor. En çok vakanın görüldüğü ikinci, en çok ölümün meydana geldiği üçüncü ülke olan Hindistan'da durum daha da vahim bir hal alıyor.

Ülkede yeni vaka sayıları üst üste rekor kırıyor. Günlerdir 300 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı 400 bini de aşmıştı. Bugün vaka sayılarında bir rekor daha kırıldı.

24 SAATTE 414 BİN YENİ VAKA



Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 414 bin 188 yeni vaka kayıtlara geçti. Ülkede salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 21.49 milyona ulaştı.

Hindistan'da dünden bu yana 3 bin 915 kişi corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybetti. Bu rakamlarla toplam can kaybı 174 bin 308'e yükseldi. Reuters’ın paylaştığı verilere göre, ülkede ortaya çıkan mutasyonla birlikte yalnızca bir haftada 1.57 milyon vaka ve 15 bin 100 ölüm kayıtlara geçti.

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