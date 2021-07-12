Hindistan’da yıldırım düştü: 28 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu facia yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Racastan eyaletinin Jaipur, Kota, Jhalawar ve Dholpur bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 7'si çocuk toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Polis ayrıca yıldırım düşmesi sonucu 6’sı çocuk 21 kişinin de yaralandığını belirtti. Uttar Pradeş eyaletinde ise sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

SELFIE ÇEKERKEN YILDIRIM ÇARPTI

Jaipur'da yaşanan faciada tarihi Amber Kalesi'ndeki gözetleme kulesinde selfie çekimi sırada yıldırım düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıldırım düştüğü sırada kulede 27 kişinin bulunduğu ve bazı kişilerin panikle kuleden ve kale duvarından atladığı bildirildi.

HEYELANDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Uttarakhand eyaletindeki bir köyde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bir ailenin evi toprak altında kaldı. Evin enkazında 8 yaşındaki 1 çocuk ile 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan meteoroloji ajansı, ülkenin güneyinde sağanak yağışların devam ettiğini kuzeyde ise bazı eyaletler için turuncu alarma geçildiğini açıkladı. Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu her yıl ortalama 2 bin kişi hayatını kaybediyor.

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