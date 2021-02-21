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Hindistan’dan corona virüsü aşısı mesajı: Sabırlı olun

Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) CEO'su Adar Poonawalla, Covid-19 aşı dozlarını Hindistan'dan temin etmek isteyen yabancı hükümetlerden sabırlı olmalarını istedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:03, 21/02/2021
HaberlerDünya
Hindistan’dan corona virüsü aşısı mesajı: Sabırlı olun

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bilinen Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO’su Adar Poonawalla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili ülkeler ve hükümetler, COVISHIELD tedariğini beklerken, sabırlı olmanızı rica ediyorum. Serum Enstitüsü, Hindistan’ın önemli derecedeki ihtiyaçlarına öncelik vermeye ve bununla birlikte dünyanın geri kalanının ihtiyaçlarını dengelemeye yönlendirildi. Elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Covishield markalı, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından ortak geliştirilen aşı, Hindistan’da acil durum onayı aldı ve SII tarafından üretiliyor. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:02,