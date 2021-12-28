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Hindistan’dan Rahibe Teresa’nın hayır kurumuna yasak

Hıristiyanlara yönelik baskının arttığı Hindistan'da hükümet, Noel günü Rahibe Teresa'nın kurduğu kuruluşa yardımları kısıtladı.

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Hindistan’dan Rahibe Teresa’nın hayır kurumuna yasak

Hindistan'da hükümet, Rahibe Teresa’nın kurduğu yardım kuruluşunun yurtdışından fon almasını yasakladı.

Rahibe Teresa’nın 1950’de kurduğu “Hayır Misyonerleri” adlı yardım kuruluşunun yurt dışından fon almasını sağlayan lisansın yenilenmediği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kararın Noel günü alınması dikkat çekti.

1979’da Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olan ve 2017'de Vatikan tarafından azize ilan edilen Rahibe Teresa'nın Hindistan'da kurduğu Hayır Misyonerleri, ülkedeki yoksullara yardım etmeyi amaçlıyor.

Hindistan'daki radikal Hindular, geçen ay kurumu insanları zorla Hinduizmden vazgeçirerek Hıristiyan yapmaya çalışmakla suçlamıştı.

Ülkede son dönemde Hristiyanlara yönelik çok sayıda şiddet olayı meydana geldi.

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