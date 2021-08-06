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Hizbullah İsrail’i vurdu

İsrail'in İran destekli Hizbullah'a yönelik saldırıları Lübnan sınırları içerisinde de başladı. Önceki gün Hizbullah'a ait hedefler vurulurken, misilleme gecikmedi.

SOZCU.COM.TR
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Hizbullah İsrail’i vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarına Hizbullah’tan yanıt geldi. Reuters’ın haberine göre, Hizbullah, İsrail’in dün gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İsrail işgali altındaki Lübnan toprağı olan Şeba Çiftlikleri çevresindeki açık alanlara 10’dan fazla roket atıldığını açıkladı.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada roketlerin çoğunun İsrail’in Demir Kubbe sistemi tarafından engellendiği, geri kalanının ise açık alanlara düştüğü belirtildi. İsrail tarafından herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadığı bildirildi.

Karşı yanıt geldi 

İsrail Ordu Radyosu, ordunun İran destekli Hizbullah grubunun kontrolü altındaki güney Lübnan’ın bazı bölgelerine top ateşi açtığını bildirdi.

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