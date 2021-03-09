Hızlı test savaşlarının ortasındaki Türk

Almanya, corona virüsü açılımının bir şartı olarak da, “Hızlı corona testleri” kuralını getirdi. Hastane çalışanları, yaşlı bakıcıları ve yurt çalışanlara, sağlık sektörü ile eğitimdeki birçok kişi, haftada iki kez hızlı test yaptırıp göreve gidiyor.

Mannheim kentinde yaşayan iş insanı Nuri Tanış, üç çeşit hızlı testi Almanlar'a satarken, bir anda kendini hızlı test savaşlarının içerisinde buldu. Tanış, hem dev marketler zinciri ALDI, hem de Alman ilaç devleri ile rekabet ediyor.

TÜKÜRÜK TESTİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tükürük ve burundan alınan numune ile yapılan hızlı testleri dün biz de denedik ve ikisinde de 5 dakika içinde sonuç alındı ve “negatif” olduğunu gösteren çizgi belirdi. Tükürük testi için bir küçük plastik huni bulunuyor. Buna tükürük örneği veriyorsunuz ve alttaki bir iki damla antijen sıvının içine karışıyor.

Bunu alıp, test için hazırlanan ve üzerinde C ile T harfları bulunan, hamilelik testlerine benzeyen bir plastik kalemin altına damlatıyorsunuz. En geç 15 dakika içinde sonuç çıkıyor.



TESTLER TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Nuri Tanış, testleri Türkiye'de ürettiğini ve ilk etapta 5 milyon adet getirdiklerini anlattı. Bu konuda bir Alman şirketi, kendisini devre dışı bırakıp ilk parti testleri yasa dışı bir şekilde Almanlar’a satmış ama Tanış durumu resmi mercilere taşımış.

Alman Sağlık Denetim Kurumları'ndan gerekli izinleri alan Tanış, şimdi sağlık kuruluşu Caritas, hastaneler, Alman ordusu, yaşlı bakım yerleri, belediyeler ile çeşitli kurumlara hızlı test temin ediyor.

ALMANLARIN YARI FİYATIN

Antijen testlerinin hem tükürükle yapılan, hem de burun veya genizden numune ile çalışan modelinin tanesini toplan 3.5 Euro'dan Almanlar'a satan Tanış, bazı Alman firmalarının yüksek fiyat istemesine de kızıyor.

Mannheim'daki ünlü bir Alman ilaç firmasının tanesini 6 Euro'dan sattığını belirten Nuri Tanış, hem onlarla, hem de 5'li hızlı test kitini 25 Euro'ya satan ALDI marketler zinciri ile mücadele ediyor.