Hollanda Adalet Bakanlığı: Gökmen Tanış’ın saldırısı önlenebilirdi

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin hazırladığı rapor bugün kamuoyuna açıklandı. Rapora göre Hollanda’daki yetkili kuruluşlar, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının önlenmesi konusunda yeterince çaba göstermedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, raporda ayrıca şu bulgular yer aldı:

* Yozgat Boğazlıyan doğumlu Gökmen Tanış, tramvay saldırısından 3 hafta önce, işlediği adi suçlar nedeniyle kaldığı Lelystad Cezaevi’nde bir gardiyana saldırdı. Bu nedenle disiplin cezası alan Tanış, birkaç gün sonra şartlı tahliye edildi.

* Bu süreçte devlet kurumları birbirleriyle yeterince işbirliği yapmadı. Gökmen Tanış’ın radikalleştiğine ilişkin bilgiler, ilgili kurumlar arasında paylaşılmadı. Tanış, Utrecht’teki saldırısından önce, farklı suçlar nedeniyle birkaç kez kısa süreli olarak cezaevinde kaldı.

* Utrecht Belediyesi ve şartlı tahliye birimi, Tanış’la ilgili sorunun farkında değildi. Tanış’ın hücresindeki bir mahkumun şort giymesine veya televizyon izlemesine izin vermediği ve “belalı bir mahkum olduğuna” ilişkin rapor, belediye ve şartlı tahliye birimi ile paylaşılmadı.

* Şubat 2019’da cezaevi personeli ile kavga eden Tanış’ın durumu savcılık ve mahkeme tarafından dikkate alınmadı.

“TEHLİKELİ BİRİ” OALRAK NİTELENDİRİLDİ

Gökmen Tanış, 1 Mart 2019’da şartlı tahliye edilmiş ve 17 gün sonra da tramvay saldırısını düzenlemişti. Müfettişler, kurumlar arasında tam işbirliği olması ve tüm bilgilerin paylaşılması durumunda, “terör saldırısı riskinin azaltılabileceğine” dikkati çekti.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, tramvay saldırısından sonra müfettişlerin de uyarısıyla aşırılık ve radikalleşme sinyallerinin takibi konusunda bazı adımlar atıldığını söyledi. Bakan Grapperhaus, savcılık ve nezarethaneler arasında artık daha fazla iletişim sağlandığını açıkladı.

Grapperhaus, kurumlar arasında bilgi paylaşımın hızlandırmayı amaçlayan bir yasal düzenlemenin de Senato’nun gündeminde olduğunu belirtti. Gökmen Tanış, tramvay saldırısını, 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki cami saldırısına misilleme amacıyla düzenlediğini söylemişti.

Saldırının ardından aynı gün yakalanan Tanış, sorgusunda, “Müslümanların çektiği acıyı hissedin. Sizi ve kanunlarınızı tanımıyorum, sadece Allah’ın kanunlarını tanıyorum” demişti. Yargılama sırasında sık sık hakim ve güvenlik görevlileri ile tartışan Tanış, koşulsuz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

İlginizi Çekebilir Gökmen Tanış kimdir? Hollanda saldırganı Türk çıktı!