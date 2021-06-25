Hollanda Başbakanı Rutte’den Macaristan’a tepki: AB’de yeriniz yok

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macaristan’da LGBTQ’lar hakkında okullarda eğitim verilmesini engelleyen yasanın kabul edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Macaristan’ın Avrupa Birliği’nde yeri olmadığını” söyledi.

Euronews’ta yer alan habere göre, AB Liderler Zirvesi için Brüksel’de bulunan ve zirvede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte şöyle konuştu:

* Benim için Macaristan’ın artık AB’de yeri yok ancak mevcut sistemle ne yazık ki bunu kendim yapamam. 26 diğer ülkenin de ‘Ayrılman gerekiyor’ demesi lazım. Bu süreç adım adım işlerken o sırada ilgili ülkenin AB değerlerine yeniden adapte olacağını umarsınız.

Rutte, Orban’a çağrı yaprak “Biliyor musun Viktor, eğer durumdan memnun değilsen ve değerlerimiz ile yaşayamayacaksan başka bir alternatif daha var: Birlikten ayrıl.” ifadesini kullandı.

LİDERLERDEN ORBAN’A TEPKİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başta olmak üzere diğer üye ülkelerin liderleri de Macaristan’da olup bitenlere tepkilerini dile getiriyor.

Ursula von der Leyen bahsi geçen Macar yasasının bir utanç kaynağı olduğunu belirterek ilgili komiserlere Macaristan ile iletişimde olmaları ve yasa yürürlüğe girmeden gerekli adımların atılarak yasal kaygıların iletilmesini istediğini aktardı.

Ursula von der Leyen, “Bu yasa açık şekilde insanlara cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılık yapıyor. Bu da Avrupa olarak bizim en temel değerlerimizle uyuşmayan bir durum” ifadesini kullandı.

Alman Şansolye Angela Merkel de Orban’ın yasasına tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

* Bunun yanlış bir yasa olduğunu düşünüyorum ve siyaset anlayışımla bağdaşması mümkün değil. Eşcinselliğe ve eşcinsel birlikteliklere müsaade eder ama onlara ilişkin bilgileri başka her yerde yasaklarsanız bu aynı zamanda bilgi edinme ve eğitim alma özgürlüğünü kısıtlamak olur. Bu da benim siyasi olarak kabul edebileceğim bir şey değil.

“AB BİR SÜPER MARKET DEĞİL”

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Orban’a tepkisini saklamadı ve şöyle konuştu:

* Açık konuşalım, bu yasa utanç vericidir ve Avrupa’da bu tür bir ayrımcılığa yer yok. AB bir kurallar kulübüdür. Finansal avantajlara erişim sağlarsınız ve bu herkes için iyidir ancak öyle işinize geldiği gibi seçmece yapamazsınız. Burası istediğinizi alıp istemediğinizden uzak durabileceğiniz bir süper market değil.”

LÜKSEMBURG BAŞBAKANI BETTEL: BEN DE BİR EŞCİNSELİM

Kendisi de bir eşcinsel olan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de Orban’ın kırmızı çizgiyi geçtiği belirterek bu konunun konuşmak zorunda olduğunu kaydetti. Bettel, “Sayın Orban’a hala saygım vardı ve çok sayıda politik konu üzerinde konuşmuşluğumuz var ancak burada amaç eşcinseller veya eşcinsellik hakkında konuşulması gençliğe tehdittir demek ise.. Biliyorsunuz ben de genç oldum ve ben de eşcinselim. Kendimi hiçbir zaman başkalarına bir tehlike olarak görmedim” dedi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da konuya ilişkin tepkisini “Mesajımız net; bu tür bir tutumu kabul edemeyiz. Bu durum Avrupa insan hakları ve azınlık haklarına aykırı. Sanıyorum bunda hepimiz hem fikiriz” sözleriyle dile getirdi.

“BEN BİR ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYIM”

Orban ise gazetecilerin sorularını yanıtlarken yasayı şu sözlerle savundu:

* Ben onların hakları için savaşıyorum. ben bir özgürlük savaşçısıyım. Komünist rejim sırasında eşcinseller cezalandırılıyordu ve ben onların hakları ve özgürlükleri için savaştım. Ancak bu yasa bununla ilgili değil, bu yasa çocukların ve ebeveynlerin hakları ile ilgili.

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