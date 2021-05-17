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Hollanda yasakları gevşetiyor: Eğlence parklarına izin, restoranlara 2 saat uzatma

Hollanda'da corona yasaklarının gevşetilmesi kapsamında eğlence parkları ve hayvanat bahçelerine izin çıktı. Dış mekanda hizmet veren restoran ve barların çalışma saatleri de 2 saat uzatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:48, 17/05/2021
HaberlerDünya
Hollanda yasakları gevşetiyor: Eğlence parklarına izin, restoranlara 2 saat uzatma

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama kampanyalarıyla birlikte ülkeler kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Onlar arasına son olarak Hollanda da katıldı.

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde uygulanan yasaklarla ilgili yeni kararları açıkladı. Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, aşılamanın hastanelerin üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi.

ÜÇ HAFTA SONRA YENİ KARARLAR

Jonge bu kapsamda eğlence parkları ve hayvanat bahçelerinin çarşamba günü itibarıyla yeniden açılacağını duyurdu. Yeni kararlara göre dış mekanda hizmet veren restoran ve barların çalışma saatleri de 20.00’ye kadar uzatıldı.

Jonge, kısıtlamalarla ilgili yeni kararların üç hafta sonra alınacağını ifade etti.

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