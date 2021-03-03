Hollanda’da corona virüsü test merkezinde patlama

Corona virüsü salgınına karşı önlemlerin artırıldığı Hollanda’da sabah saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. Amsterdam’ın kuzeyindeki 55 kilometre uzaktaki Bovenkarspel’deki bir corona virüsü test merkezinde patlama yaşandı.
Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken binanın pencerelerinin parçalandığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis sözcüsü Menno Hartenberg, “Patlayıcı yerleştirilmiş olmalı. Bir tür metalin patlamaya sebebiyet verdiğini tahmin ediyoruz” dedi.
Hartenberg, “Burada bir kaza olmadığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.