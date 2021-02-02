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Hollanda’da kısıtlamalar 2 Mart’a kadar uzatıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hızla yayılan mutasyonlu corona virüsü nedeniyle kısıtlamaların 2 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:49, 02/02/2021
Haberler Dünya
Hollanda’da kısıtlamalar 2 Mart’a kadar uzatıldı

İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonu hakkında açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki salgının durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, ülkedeki vaka sayılarının düşme eğiliminde olduğunu belirten Rutte, “2 Mart’a kadar kısıtlamaların uzatılması kaçınılmaz” ifadesini kullandı.

Corona kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarla da ilgili konuşan Rutte, 10 Şubat’tan sonra sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin hala kesin bir karar alınmadığını belirtti.

15 Aralık’tan itibaren kısıtlamaya giden Hollanda’da son 24 saat içinde 3 bin 561 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 985 bin 224’e yükseldi. Can kaybı ise 83 artarak 14 bin 108 oldu.

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Yayınlanma Tarihi:23:48,