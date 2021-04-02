Hollanda’da yeni hükümet kurma sürecine devam: Rutte’nin durumu belirsiz

Parlamento, Rutte’nin muhafazakâr VVD partisinin oyların çoğunluğunu aldığı 17 Mart’taki seçimlerden sonra hükümet kurma sürecindeki ön görüşmelere gözetmenlik yapması için yeni bağımsız bir soruşturmacının görevlendirilmesini talep etti.

Geçici başbakan olarak görev yapmakta olan Rutte, kendisi aleyhinde yapılan güvensizlik oylamasını geçmeyi başardı ve pandemi devam ettiği için görevine devam etmek için onay aldı. Hükümet kurma ön görüşmelerine gözetmenlik yapacak olan soruşturmacı, Demokratlar-66 ve Hristiyan Demokrat partileri tarafından geçirilen kınama önergesine göre güveni yeniden tesis etmek için hangi olasılıkların olduğuna bakacak.

‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’



Başbakan Rutte açıklamasında, “Parlamento bana ciddi bir mesaj verdi ve güveni geri kazanmak için elimden gelenin en iyisi yapacağım” dedi. Yeni hükümet haftalardır kurulamazken, Rutte’nin dördüncü kabineye liderlik etmesi için ihtiyaç duyduğu saygıyı tekrar kazanıp kazanamayacağı ise belirsiz.

Rutte’nin önceki kabinesine muhalefet yapmış önemli bir parlamento üyesi hakkında gizli tartışmalar yürüttüğünün ortaya çıkmasından sonra kriz derinleşmişti. Rutte ilk başta bunu yaptığını inkar etmiş olsa da, oturum tutanakları onun bu konuşmaları yaptığını gösteriyordu.

10 yıldan fazla süredir görev yapmakta olan 54 yaşındaki Rutte, siciline vurgu yaparak ülkeyi yönetmeye devam etmeyi umduğunu belirtti.