Hollanda’dan AstraZeneca kararı: 60 yaş altına aşı durduruldu

Hollanda Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ilaç yan etkileri konusunda uzman bağımsız danışma organı Lareb’in hazırladığı yeni bir rapor üzerinde hareket ettiğini duyurdu. Lareb tarafından hazırlanan raporun, AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması yaşayan 25 ila 65 yaşları arasındaki beş kadınla ilgili olduğu açıklandı.

İhtiyati tedbirin, AstraZeneca ile aşılaması planlanan 60 yaş ve üzeri kişileri kapsamadığı çünkü olası yan etkilerin çoğunlukla 60 yaşın altında görüldüğü belirtildi.

‘HATA YAPMAMALIYIZ’



Sağlık Bakanı Huoa de Jonge, “Aşıların güvenliği konusunda hiçbir şüphe olamaz. Hollanda raporlarının da düzgün bir şekilde araştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tedbir konusunda hata yapmamalıyız, bu yüzden önlem olarak şimdi duraklat düğmesine basmak akıllıca olacaktır. Ancak yalnızca 60 yaşın altındaki kişiler için” dedi.

Hollanda’da ülke çapında uygulanan yaklaşık 2 milyon 300 bin doz aşıdan, yaklaşık 400 bininin AstraZeneca aşısı olduğu ifade edildi.

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