Hollanda’dan örnek teşkil edebilecek corona yasağı kararı

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hollanda’dan dikkat çekici bir karar geldi…

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği kararda, Hollanda mahkemesi hükümetin corona virüsünün yayılmasını engellemek için uyguladığı gece sokağa çıkma yasağının iptalini istedi.

Gerekçe olarak hükümetin uyguladığı yasağın yasal bir temeli olmadığı belirtildi. Alınan kararda, “Bu sokağa çıkma durumu acil durum için alındı, parlamentoda görüşülmedi. Bu tür ciddi kararların yasalar üzerinde alınması gerekmektedir” denildi.

Gece 21:00’den sabah 04:30’a kadar uygulanan yasaklar geçen hafta 3 Mart’a kadar uzatılmıştı.

23 Ocak’ta uygulanmaya başlanan corona virüsü yasakları ülkede büyük tepki çekmişti.

Hollanda hükümeti, mahkemenin aldığı karar ile ilgili açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin böyle bir karar almasından dolayı şaşkınlığa uğradıkları belirtildi. Konunun görüşülmeye devam ettiği belirtildi.

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