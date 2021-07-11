Hulusi Akar’dan Yunan mevkidaşına tepki

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak, Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu ileri sürdü.

Bakan Akar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Panagiotopulos'un açıklamalarını, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki yapıcı görüşmeler ve yaz döneminde gerginliği düşürmeye yönelik gayretlerle örtüşmeyen bir söylem ve eylem olarak nitelendirdi.

“Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz” diyen Bakan Akar, Ortadoğu gibi bir coğrafyada Türkiye'nin, barış ve istikrara katkı sağlayan önemli bir ülke olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR

Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerini esas aldığını ifade eden Akar, “NATO içinde de Türkiye'nin konumu ve verdiği katkı yadsınamaz” diye konuştu.

Bakan Akar, “Uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen, Türkiye'yi her fırsatta uluslararası hukuka saygılı olmayan ülke olarak itham eden Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Ayrıca, Yunanistan, NATO'ya milli imkanlarımızla sunduğumuz ve müttefiklerin desteklediği, müşterek eğitim merkezimize dahi basit gerekçelerle inatla karşı çıkıyor. Üstelik bu eylemlerini haklı göstermek için de gerçeklerden uzak, olumsuz ve tahrik edici açıklamalarda bulunmaktadır. İşin esası şudur ki, Yunanistan'ın tahrik maksadıyla yaptığı tatbikatlar, anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı ve akla mantığa sığmayan talepleri gerginliği artırmaktadır. 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarının açık hükümlerine rağmen gayri askeri statüdeki adalar kime karşı ve niçin silahlandırılmaktadır? Antlaşma hükümleri açıkça ortadadır ve muhataplarımız bunları gayet iyi bilmektedir” ifadelerini kullandı.

“TARİHTE ÖRNEĞİ YOK”

Yunanistan'ın, 6 deniz mili karasularına karşın 10 millik hava sahası iddiasında bulunduğunu hatırlatan Akar, “Bunun tarihte ve günümüzde örneği yoktur” dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, “Yunanistan ise uluslararası hukuka aykırı ve insanlık dışı uygulamalarla, Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar dahil göçmenleri geri itmeye devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

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