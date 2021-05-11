Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerginlik! ABD görüntüleri paylaştı

İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait 13 sürat botunun dün Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşması sonucu ABD Sahil Güvenlik Gemisi Maui, uyarı ateşi açmıştı. İki ülke arasındaki ipler yeniden gerilirken, ABD Donanmasına ait 5. Filo, İran ile Hürmüz Boğazı’nda yaşanan yakın temasın görüntülerini yayınladı.

Görüntülerin Devriye gemisi USS Thunderbolt tarafından kaydedildiği ifade edilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri (IRGCN) ve helikopterlerinin Hürmüz Boğazı geçişi sırasında ABD kuvvetlerinin yakınında “güvenli ve profesyonel olmayan manevralar” gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı zamanda ABD donanmasına ait gemilerin uluslararası hukuka uygun olarak transit geçiş yaptığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby dün yaptığı basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait 13 sürat botunun Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak tacizde bulunduğunu, bunun üzerine bir ABD gemisinden 30 el uyarı ateşi açıldığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından bugün yapılan açıklamada ise ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde güvenliği tehdit ettiği belirtilmişti. Açıklamada, “10 Mayıs Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda devriye görevinde olan İran güvenlik birimleri, İran'ın karasularına yakın bölgede dengesiz ve kurallara aykırı bir şekilde seyreden ABD gemisi ile karşılaştı. İzinsiz ve kontrolsüz bir şekilde seyreden ABD gemisine uluslararası kurallar çerçevesinde uyarı yapıldı ve ABD gemisi yapılan uyarı sonrasında rotasını değiştirdi” ifadeleri kullanılmıştı. Ayrıca, iddia edildiği gibi İran hücum botlarının ABD gemilerine yakınlaşmadığı vurgulanmıştı.

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