Hz. Muhammed karikatürlerini çizen Kurt Westergaard hayatını kaybetti

Danimarka’da yayın yapan Berlingske gazetesi, Westergaard’ın ölüm haberini ailesine dayandırarak duyurdu. Ailesi, Westergaard’ın uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.
1980’li yıllarda muhafazakar görüşlü Jyllands-Posten gazetesi için karikatürler çizmeye başlayan Westergaard, dünya çapında adını 2005 yılında duyurdu.
O dönemde Westergaard, gazete için Hz. Muhammed karikatürleri çizdi. İslam dünyasını ayağa kaldıran olay sonrası Westergaard ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
Westergaard’ın karikatürleri büyük tepki çekerken, Danimarka’nın elçilik binaları saldırıya uğradı. 2015 yılında Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo da silahlı saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayda dergi çizerlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmişti.